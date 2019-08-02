Глава РФБ назвал город, который может принять матчи женского ЧМ-2022 по баскетболу

Короткая ссылка
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о заявке на проведение в России чемпионата мира по баскетболу среди женских команд в 2022 году.
Глава РФБ назвал город, который может принять матчи женского ЧМ-2022 по баскетболу
  • © fiba.basketball

«У нас есть несколько вариантов, но думаем, что Екатеринбург способен провести чемпионат. Тем более там уже будет готова новая арена», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Чемпионаты мира по баскетболу проводятся с 1953 года. Предыдущий розыгрыш турнира прошёл в Испании в 2018 году. Дважды в истории — в 1959 и 1986 годах — мировое первенство среди женских команд проводилось в СССР.

Ранее стало известно, что исполком РФБ одобрил подачу заявки на проведение женского ЧМ-2022 по баскетболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить