Глава РФБ назвал город, который может принять матчи женского ЧМ-2022 по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о заявке на проведение в России чемпионата мира по баскетболу среди женских команд в 2022 году.

«У нас есть несколько вариантов, но думаем, что Екатеринбург способен провести чемпионат. Тем более там уже будет готова новая арена», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Чемпионаты мира по баскетболу проводятся с 1953 года. Предыдущий розыгрыш турнира прошёл в Испании в 2018 году. Дважды в истории — в 1959 и 1986 годах — мировое первенство среди женских команд проводилось в СССР.

Ранее стало известно, что исполком РФБ одобрил подачу заявки на проведение женского ЧМ-2022 по баскетболу.