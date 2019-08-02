В «Ростове» отреагируют на решение РФС по инциденту с фанатами «Спартака»

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Ростов» намерен принять необходимые меры по улучшению организации матчей на домашнем стадионе после инцидента с болельщиками московского «Спартака».
В «Ростове» отреагируют на решение РФС по инциденту с фанатами «Спартака»
  • РИА Новости

По словам директора «Ростова» по связям с общественностью Дениса Штанько, которые предаёт ТАСС, в клубе ожидают от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения по инциденту.

«Рассчитываем получить бумагу в ближайшие дни, исходя из неё будем какие-то управленческие решения принимать», — добавил функционер.

После второго тура РПЛ, состоявшегося в Ростове 20 июля, болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. В результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что КДК РФС условно наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить