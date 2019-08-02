В «Ростове» отреагируют на решение РФС по инциденту с фанатами «Спартака»

Футбольный клуб «Ростов» намерен принять необходимые меры по улучшению организации матчей на домашнем стадионе после инцидента с болельщиками московского «Спартака».

По словам директора «Ростова» по связям с общественностью Дениса Штанько, которые предаёт ТАСС, в клубе ожидают от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) полный текст решения по инциденту.

«Рассчитываем получить бумагу в ближайшие дни, исходя из неё будем какие-то управленческие решения принимать», — добавил функционер.

После второго тура РПЛ, состоявшегося в Ростове 20 июля, болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. В результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что КДК РФС условно наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле.