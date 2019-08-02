Тренер прокомментировал победу российских волейболисток на старте отборочного турнира ОИ

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Мексики в первом матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

«Доволен стартом и первыми двумя партиями, третья складывалась тяжелее. Но тем не менее появляются ошибки, появляется нервозность, равный счёт, который не нужен. Хорошо, что выиграли, я удержался, стерпел и не стал менять состав», — приводит слова Панкова ТАСС.

Он отметил, что такие моменты важны для игроков психологически.

«Поэтому рисковал, но терпел, хотя информация для размышления есть о том, как играет первый, а как — второй состав», — добавил специалист.

Сборная России обыграла команду Мексики со счётом 3:0 (25:13, 25:8, 26:24). Следующими соперницами команды Панкова станет сборная Канады. Игра пройдёт 3 августа.

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