Тренер прокомментировал победу российских волейболисток на старте отборочного турнира ОИ
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«Доволен стартом и первыми двумя партиями, третья складывалась тяжелее. Но тем не менее появляются ошибки, появляется нервозность, равный счёт, который не нужен. Хорошо, что выиграли, я удержался, стерпел и не стал менять состав», — приводит слова Панкова ТАСС.
Он отметил, что такие моменты важны для игроков психологически.
«Поэтому рисковал, но терпел, хотя информация для размышления есть о том, как играет первый, а как — второй состав», — добавил специалист.
Сборная России обыграла команду Мексики со счётом 3:0 (25:13, 25:8, 26:24). Следующими соперницами команды Панкова станет сборная Канады. Игра пройдёт 3 августа.
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