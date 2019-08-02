В FIVB объяснили, почему Белгород не примет матчи ЧМ-2022 по волейболу

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В Международной федерации волейбола (FIVB) прокомментировали решение не включать Белгород в список городов, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.
В FIVB объяснили, почему Белгород не примет матчи ЧМ-2022 по волейболу
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«Процесс отбора оставшихся двух городов-хозяев контролировался различными официальными заинтересованными сторонами чемпионата мира.  Эти партнёры провели инспекционные визиты в три отличных города-кандидата, и после тщательного анализа по ключевым техническим критериям были выбраны Кемерово и Ярославль», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы FIVB.

Белгород наравне с Кемерово и Ярославлем претендовал на два оставшихся места в списке городов, которые примут матчи мирового первенства. После оглашения решения FIVB с его критикой выступил президент клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин.

Ранее ВФВ назвала десять городов России, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу.

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