ВФВ назвала десять городов России, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала все десять российских городов, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.

Как сообщает пресс-служба ВФВ, Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспекционных визитов утвердила ещё два города, которые примут матчи турнира. Ими стали Кемерово и Ярославль. Прежде было объявлено, что матчи мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В нём примут участие 24 сборные.

Ранее сообщалось, что Ольга Голодец возглавила координационный совет ЧМ-2022 по волейболу.