ВФВ назвала десять городов России, которые примут матчи ЧМ-2022 по волейболу
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба ВФВ, Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспекционных визитов утвердила ещё два города, которые примут матчи турнира. Ими стали Кемерово и Ярославль. Прежде было объявлено, что матчи мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.
Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В нём примут участие 24 сборные.
Ранее сообщалось, что Ольга Голодец возглавила координационный совет ЧМ-2022 по волейболу.