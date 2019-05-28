ВФВ назвала города России, в которых пройдёт ЧМ-2022 по волейболу
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Как сообщает пресс-служба ВФВ, Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспекционных визитов утвердила восемь городов, которые примут матчи турнира: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.
Отмечается, что ещё два города будут названы в течение следующего года.
Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В нём примут участие 24 команды.
15 ноября 2018 года конгресс FIVB утвердил Россию страной — хозяйкой ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре.