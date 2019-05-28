ВФВ назвала города России, в которых пройдёт ЧМ-2022 по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала российские города, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.

Как сообщает пресс-служба ВФВ, Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспекционных визитов утвердила восемь городов, которые примут матчи турнира: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Отмечается, что ещё два города будут названы в течение следующего года.

Турнир пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В нём примут участие 24 команды.

15 ноября 2018 года конгресс FIVB утвердил Россию страной — хозяйкой ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что FIVB рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо в декабре.