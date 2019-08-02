В ФВСР высказались о возможном выступлении и Забелинской за Узбекистан на ОИ-2020

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал об условии, при котором организация не будет препятствовать выступлению Ольги Забелинской за сборную Узбекистана на Олимпийских игра 2020 года в Токио.
В ФВСР высказались о возможном выступлении и Забелинской за Узбекистан на ОИ-2020
  • РИА Новости

По словам Екимова, которые передаёт ТАСС, вопрос о возможности участия Забелинской в Олимпиаде-2020 должен быть решён путём переговоров между национальными олимпийскими комитетами России и Узбекистана.

«Решение по Забелинской пока на паузе. Я не хочу, чтобы спортсменка страдала в этой ситуации, но есть определённые требования для перехода и, самое главное, обязательства узбекской стороны, которые должны быть выполнены», — добавил глава ФВСР.

39-летняя Забелинская является серебряным призёром Игр 2016 года, а также двукратным бронзовым призёром Олимпиады-2012.

Ранее Забелинская рассказала, как в ФВСР отреагировали на её решение о смене спортивного гражданства.

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