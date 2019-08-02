Малком рассказал, почему перешёл из «Барселоны» в «Зенит»

Бразильский новичок «Зенита» Малком прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«Надеюсь, как можно скорее начну играть, забивать и приносить радость болельщикам», — приводит слова Малкома пресс-служба клуба.

Он также ответил, почему выбрал для продолжения карьеры именно «Зенит».

«Переход произошёл очень быстро. К тому же, «Зенит» — это большой и известный в Европе клуб», — пояснил 22-летний бразилец.

Предыдущим клубом Малкома была каталонская «Барселона», за которую он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах.

Ранее Сергей Семак оценил шансы Малкома дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром».