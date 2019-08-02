РФС прокомментировал решение КДК по инциденту с фанатами «Спартака»

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В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение Контрольно-дисциплинарного комитета по поводу инцидента с болельщиками московского «Спартака», произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
РФС прокомментировал решение КДК по инциденту с фанатами «Спартака»
  • РИА Новости

«РФС ознакомился с решением КДК. Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьёзные ошибки. РФС продолжит работу по актуализации нормативной базы», — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

После второго тура РПЛ, состоявшегося в Ростове 20 июля, болельщиков из фан-сектора «Спартака» длительное время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате чего в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. В результате инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что КДК РФС условно наказал «Ростов» проведением двух домашних матчей на нейтральном поле.

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