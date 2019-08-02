Семак заявил, что «Зениту» с большой вероятностью придётся продать некоторых легионеров

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, вписывается ли команда в новые условия по лимиту на легионеров.

«Не думаю, что у нас большие проблемы. Есть футболисты, у которых заканчиваются контракты через год, и к тому же сейчас полным ходом идёт трансферная кампания. С большой долей вероятности некоторые иностранные игроки продолжат карьеру в других клубах», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

С сезона-2020/21 формат лимита на легионеров будет изменён с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, притом что во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее Семак оценил шансы бразильца Малкома дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром».