Ерохин объяснил, почему предпочитает, чтобы тренеры кричали в раздевалке
- Reuters
«Когда это происходит в раздевалке, это не отвлекает от игры», — признался Ерохин в интервью RT.
Он также рассказал, что самый неожиданный диалог во время матча у него был с игроком команды соперника во время его выступления за екатеринбургский «Урал».
«Он интересовался, когда я уже перейду в топ-клуб», — сказал Ерохин.
Ранее футболист ответил на вопрос, на что бы он был готов поменять Почётную грамоту президента России.