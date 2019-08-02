Ерохин объяснил, почему предпочитает, чтобы тренеры кричали в раздевалке

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Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, почему предпочитает, чтобы тренеры команды кричали в раздевалке, а не во время матча.
Ерохин объяснил, почему предпочитает, чтобы тренеры кричали в раздевалке
  • Reuters

«Когда это происходит в раздевалке, это не отвлекает от игры», — признался Ерохин в интервью RT.

Он также рассказал, что самый неожиданный диалог во время матча у него был с игроком команды соперника во время его выступления за екатеринбургский «Урал».

«Он интересовался, когда я уже перейду в топ-клуб», — сказал Ерохин.

Ранее футболист ответил на вопрос, на что бы он был готов поменять Почётную грамоту президента России.

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