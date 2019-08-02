Экс-футболист «Боруссии» дал прогноз по поводу Шюррле в «Спартаке»

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Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут заявил, что не удивится, если Андре Шюррле сможет забить три мяча в первой же игре за московский «Спартак»
Экс-футболист «Боруссии» дал прогноз по поводу Шюррле в «Спартаке»
  • ©spartak.com

«Не удивлюсь, если Шюррле в первой же игре за «Спартак» забьёт три гола. Как и тому, что у него совсем не пойдёт игра в нескольких матчах подряд», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его мнению, Шюррле точно не посадят на лавку и главный тренер красно-белых Олег Кононов будет делать ставку на него. При этом Бут подчеркнул, что для любого футболиста важно, в каком окружении он окажется. 

«Так что прогнозы давать бессмысленно. На поле всё равно никого не обманешь», — сказал он.

«Спартак» арендовал немецкого игрока у «Боруссии» с правом выкупа.

28-летний Шюррле последний сезон провёл в аренде в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Он также выступал за такие клубы, как «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Челси». Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее Бут заявил, что его не удивил переход Шюррле в «Спартак».

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