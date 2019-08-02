Экс-футболист «Боруссии» заявил, что его не удивил переход Шюррле в «Спартак»

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут заявил, что его не удивил переход полузащитника команды Андре Шюррле в московский «Спартак».

«Никакого удивления этот трансфер у меня не вызвал. Футбольный мир изменился — где больше зарплату предлагают, туда и переходят», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По его мнению, нет ничего плохого в том, что человек едет в какой-то клуб заработать денег. Он также отметил, что за счёт подобных трансферов «Спартак» пытается изменить своё положение.

«Карьера Шюррле в последнее время складывается не слишком гладко. Аренда в «Фулхэме», теперь «Спартак»… Может, он думает, что в России получится вернуться на свой лучший уровень», — добавил Бут.

28-летний Шюррле последний сезон провёл в аренде в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Он также выступал за такие клубы, как «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Челси». Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее Шюррле ответил, когда планирует дебютировать за «Спартак».