Шюррле ответил, когда планирует дебютировать за «Спартак»

Новичок московского «Спартака», немецкий полузащитник Андре Шюррле ответил на вопрос, когда он планирует провести первый матч в составе красно-белых.

«Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнёрами», — сказал игрок на YouTube-канале «Спартака».

При этом он подчеркнул, что находится в хорошей форме, так как регулярно тренировался летом.

28-летний Шюррле выступал за такие немецкие клубы, как «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Боруссия», а также за английский «Челси». Последний сезон игрок провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее Шюррле сравнил обстановку в «Спартаке» с обстановкой в «Боруссии» и «Челси».