Шюррле сравнил обстановку в «Спартаке» с «Боруссией» и «Челси»

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Новичок московского «Спартака», немецкий полузащитник Андре Шюррле ответил на вопрос об обстановке в российском клубе по сравнению с дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси».
Шюррле сравнил обстановку в «Спартаке» с «Боруссией» и «Челси»
  • ©spartak.com

«В «Спартаке» всё на уровне! Арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Жду возможности познакомиться с командой и увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь!» — сказал игрок на YouTube-канале «Спартака».

По словам футболиста, он осознаёт, что пришёл в один из самых больших клубов России и готов помогать красно-белым достигать самых высоких целей. 

«В конце сезона посмотрим на результат. С нетерпением жду начала этого приключения!» — добавил Шюррле.

28-летний Шюррле выступал за такие немецкие клубы, как «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Боруссия», а также за английский «Челси». Последний сезон игрок провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее Шюррле заявил, что было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКА.

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