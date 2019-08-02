Шюррле: было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКА

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Новичок московского «Спартака», немецкий полузащитник Андре Шюррле заявил, что ему не терпится скорее выйти на поле в составе красно-белых.
Шюррле: было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКА
  • ©spartak.com

«Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» и показать себя. Какой клуб в России считается главным противником «Спартака»? Наверное, «Зенит» или «Динамо». ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить», — сказал игрок на Youtube-канале «Спартака».

Он также остался доволен тем, как его встретили в клубе. По его словам, он многое знает о российском футболе, так как команды из России регулярно играют в Лиге чемпионов, а национальная команда успешно выступает в последнее время.

«Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше», — сказал Шюррле.

28-летний Шюррле выступал за такие немецкие клубы, как «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Боруссия», а также за английский «Челси». Последний сезон игрок провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее футболист рассказал о причинах перехода в «Спартак».

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