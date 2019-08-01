Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»

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Новичок московского «Спартака», немецкий футболист Андре Шюррле, рассказал о своём трансфере.
Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»
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«Не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения московского клуба у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавшая себя организация с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык непростой, но это не преграда. Мне интересно получить новые впечатления», — приводит слова 28-летнего футболиста Sport.de.

Андре Шюррле перешёл в московский «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что футболист Соу перешёл из «Динамо» в «Ноттингем Форрест».

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