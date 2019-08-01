Шюррле рассказал о причинах перехода в «Спартак»

Новичок московского «Спартака», немецкий футболист Андре Шюррле, рассказал о своём трансфере.

«Не было давления, чтобы быстро принять решение. После предложения московского клуба у нас были интенсивные переговоры с хорошими результатами. «Спартак» — это хорошо зарекомендовавшая себя организация с амбициозными целями. Москва — это новый опыт. Язык непростой, но это не преграда. Мне интересно получить новые впечатления», — приводит слова 28-летнего футболиста Sport.de.

Андре Шюррле перешёл в московский «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что футболист Соу перешёл из «Динамо» в «Ноттингем Форрест».