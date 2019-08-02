СМИ сообщают, что в магазине «Зенита» уже появилась игровая футболка Малкома

В клубном магазине петербургского «Зенита» уже появилась футболка бразильского нападающего Малкома, который должен стать игроком команды в ближайшее время.

Как сообщает Sport24, Малком будет играть за сине-бело-голубых под восьмым номером.

До этого футболист опубликовал сторис с Невского проспекта в Санкт-Петербурге в своём Instagram.

Малком перешёл в «Барселону» в 2018 году. В минувшем сезоне бразилец сыграл 24 матча в составе сине-гранатовых, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее в «Барселоне» заявили, что он не тренируется с командой из-за возможного трансфера.