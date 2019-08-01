В «Барселоне» заявили, что Малком не тренируется с командой из-за возможного трансфера
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Как сообщает пресс-служба «Барселоны», 22-летний футболист не принимает участия в тренировочном процессе команды. Клуб предоставил игроку время на решение вопроса относительно своего будущего.
По информации ряда источников, Малком в скором времени может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».
Ранее сообщалось, что Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит».