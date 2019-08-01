В «Барселоне» заявили, что Малком не тренируется с командой из-за возможного трансфера

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Бразильский футболист «Барселоны» Малком получил разрешение от клуба не принимать участие в тренировках команды в связи с решением вопросов о своём будущем.
В «Барселоне» заявили, что Малком не тренируется с командой из-за возможного трансфера
  • © Joan Valls/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», 22-летний футболист не принимает участия в тренировочном процессе команды. Клуб предоставил игроку время на решение вопроса относительно своего будущего.

По информации ряда источников, Малком в скором времени может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит».

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