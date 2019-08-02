Агент Мака рассказал о возможном уходе футболиста из «Зенита»
- РИА Новости
«В России действует лимит на легионеров. Переход Малкома лишь усложнит положение Роберта в команде. Мы пытаемся решить эту проблему, но мы начали до истории с Малкомом», — приводит слова агента Sport.sk.
По его словам, Маку хотелось бы продолжить карьеру в «Зените», но у него будет немного шансов после прихода Малкома. По этой причине словак уже ищет новую команду, и некоторые клубы проявили свою заинтересованность.
«В течение двух недель мы определимся», — добавил Венглош.
Мак выступает за «Зенит» с 2016 года. Он сыграл 63 матча в составе сине-бело-голубых, забил 12 мячей и отдал десять результативных передач.
Ранее агент Игорь Глушевич заявил, что футболист «Зенита» Лука Джорджевич может перейти в «Локомотив».