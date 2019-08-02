Грачёва уступила Се Шувэй во втором круге турнира WTA в Вашингтоне
Россиянка Варвара Грачёва потерпела поражение от китаянки Се Шувэй в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации в американском Вашингтоне.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 38 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (6:8).
В четвертьфинале Се Шувэй сыграет с представительницей США Кэти Макнелли.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР в Вашингтоне.
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