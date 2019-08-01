В ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на нейтральный статус передано в IAAF

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) направила 324 заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, которые передаёт ТАСС, по состоянию на 1 августа в организацию поступили от легкоатлетов 332 заявки, 324 из которых уже отправлены в IAAF.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что IAAF отреагировала на решение швейцарского суда по бегунье Семене.