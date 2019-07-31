IAAF отреагировала на решение швейцарского суда по бегунье Семене

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приветствует решение Федерального суда Швейцарии об отмене своего постановления о приостановке действия правила по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

«Решение гарантирует столь необходимое равенство и прозрачность для всех спортсменов, готовящихся выступать на чемпионате мира в Дохе. Мы продолжим придерживаться позиции, что существуют некоторые сферы (и спорт является одной из них), где биология должна превосходить гендерную идентичность. Именно поэтому IAAF считает, что правила для атлетов с отклонениями в половом развитии необходимы, логичны и защищают честность и эффективность элитных женских соревнований», — говорится в заявлении IAAF.

Семеня опротестовала правила IAAF в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил её иск. После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, где её апелляция была удовлетворена, однако суд в итоге пересмотрел своё решение.

Ранее стало известно, что Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике.