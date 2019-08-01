Источник: кикбоксёр Крутолевич избил девушку за отказ сварить суп

Кикбоксёр из Санкт-Петербурга Виталий Крутолевич нанёс своей девушке несколько ударов за отказ сварить суп.

«Причиной, как бы смешно ни звучало, оказался несваренный суп. Мы проснулись утром, всё было хорошо, он решил заставить меня сварить суп. Я сказала, что я только проснулась и не буду сейчас готовить, на что он ответил, что меня заставит, оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, первым же ударом он нанес мне три перелома на лице. Впоследствии он бил меня ещё, но я уже находилась в шоковом состоянии и не осознавала происходящее», — цитирует пострадавшую Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как заявила девушка, восстановление после полученных травм заняло год. Также пострадавшая сообщила, что написала заявление в полицию на Крутолевича.

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