Источник: кикбоксёр Крутолевич избил девушку за отказ сварить суп

Короткая ссылка
Кикбоксёр из Санкт-Петербурга Виталий Крутолевич нанёс своей девушке несколько ударов за отказ сварить суп.
Источник: кикбоксёр Крутолевич избил девушку за отказ сварить суп
  • @vitalkrutolevich / Instagram

«Причиной, как бы смешно ни звучало, оказался несваренный суп. Мы проснулись утром, всё было хорошо, он решил заставить меня сварить суп. Я сказала, что я только проснулась и не буду сейчас готовить, на что он ответил, что меня заставит, оттащил за волосы на кухню. Произошла вспышка агрессии, первым же ударом он нанес мне три перелома на лице. Впоследствии он бил меня ещё, но я уже находилась в шоковом состоянии и не осознавала происходящее», — цитирует пострадавшую Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как заявила девушка, восстановление после полученных травм заняло год. Также пострадавшая сообщила, что написала заявление в полицию на Крутолевича.

Ранее фигуристка Вагнер рассказала о домогательствах со стороны покончившего с собой Кафлина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить