Ян: на 99% уверен, что бой со Стерлингом состоится

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян порассуждал на тему будущего соперника.
Ян: на 99% уверен, что бой со Стерлингом состоится
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«Думаю, что на 99% бой со Стерлингом состоится. Вопрос только, где и когда. Хочу драться хоть с Сехудо. Но сейчас нет особого смысла кричать об этом поединке. У него свои планы на карьеру — он хочет защищать пояс в весовой категории 57 кг», — цитирует Яна Sports.ru.

В настоящее время россиянин занимает четвёртую строчку в рейтинге лучших бойцов своей весовой категории, Алджамайн Стерлинг идёт вторым.

Ранее Альварес заявил, что у Фергюсона самые высокие шансы победить Нурмагомедова.

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