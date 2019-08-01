СМИ: Суарес игнорирует Гризманна на тренировках

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Форвард «Барселоны» Луис Суарес не слишком тепло принял новичка клуба француза Антуана Гризманна.
СМИ: Суарес игнорирует Гризманна на тренировках
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Cuatro, нападающий «Барселоны» Луис Суарес на тренировке команды откровенно игнорировал новичка клуба Антуана Гризманна. Уругваец не смотрел в сторону француза и никак не реагировал на его комментарии.

Неприязнь между футболистами может быть связана с инцидентом на чемпионате мира — 2018. Перед четвертьфинальной встречей Франция — Уругвай Гризманн заявил, что чувствует себя наполовину уругвайцем, что задело Суареса.

Ранее в «Барселоне» заявили, что Малком не тренируется с командой из-за возможного трансфера.

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