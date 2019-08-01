ЦСКА подписал контракт с баскетболистом Бейкером
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Официальный сайт баскетбольного клуба ЦСКА объявил о подписании годового контракта с американским защитником Роном Бейкером.
На протяжении всей своей карьеры американец играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс». ЦСКА станет первым европейским клубом для Бейкера.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион НБА Лин отклонил предложение о переходе в ЦСКА.