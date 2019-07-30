СМИ: Действующий чемпион НБА Лин отклонил предложение о переходе в ЦСКА

Известный американский баскетболист тайваньского происхождения Джереми Лин отклонил контрактное предложение российского клуба ЦСКА.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил итальянский журналист Эмилиано Каршиа.

Отмечается, что причиной отказа 30-летнего защитника от заключения соглашения с армейцами является нежелание Лина продолжать профессиональную карьеру в Европе.

Джереми, на данный момент пребывающий в статусе свободного агента, является действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе канадского клуба «Торонто Рэпторс».

В общей сложности Лин провёл в сильнейшей лиге планеты девять сезонов в составе «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс», «Бруклин Нетс», «Атланта Хоукс» и «Рэпторс», набирая 11,6 очка, 2,8 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру регулярного чемпионата НБА. Кроме того, защитник имеет опыт выступлений в чемпионате Китая, где он и намерен трудоустроиться в том случае, если не сумеет найти новую команду в США.

Ранее сообщалось, что бывший игрок ЦСКА Серхио Родригес перешёл в итальянский «Милан».