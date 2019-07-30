Бывший баскетболист ЦСКА Родригес перешёл в «Милан»

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Итальянский баскетбольный клуб «Милан» объявил о подписании контракта с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.
Бывший баскетболист ЦСКА Родригес перешёл в «Милан»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним защитником рассчитано на три года.

Предыдущим клубом Родригеса был московский ЦСКА, в который он перешёл в 2017 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс». В составе армейцев он сыграл в 123 матчах во всех турнирах, в среднем набирая по 11,5 очка, выполняя 4,8 передачи, 1,8 подбора и 0,9 перехвата за игру.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о подписании контракта с двукратным чемпионом Евролиги.

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