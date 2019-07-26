«Зенит» объявил о подписании контракта с двукратным чемпионом Евролиги

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Мексиканский центровой Густаво Айон стал новым баскетболистом санкт-петербургского «Зенита».
«Зенит» объявил о подписании контракта с двукратным чемпионом Евролиги
  • ©AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб пополнился 34-летним баскетболистом Густаво Айоном. Соглашение с опытным центровым рассчитано на один год.

На протяжении последних пяти лет Айон выступал за мадридский «Реал», с которым дважды становился победителем Евролиги, четыре раза выигрывал чемпионат Испании, побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Также мексиканец с 2011 по 2014 год выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

В следующем сезоне «Зенит» примет участие в баскетбольной Евролиге.

Ранее сообщалось, что УНИКС подписал баскетболиста сборной Греции.

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