«Зенит» объявил о подписании контракта с двукратным чемпионом Евролиги

Мексиканский центровой Густаво Айон стал новым баскетболистом санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает пресс-служба «Зенита», клуб пополнился 34-летним баскетболистом Густаво Айоном. Соглашение с опытным центровым рассчитано на один год.

На протяжении последних пяти лет Айон выступал за мадридский «Реал», с которым дважды становился победителем Евролиги, четыре раза выигрывал чемпионат Испании, побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Также мексиканец с 2011 по 2014 год выступал в Национальной баскетбольной ассоциации.

В следующем сезоне «Зенит» примет участие в баскетбольной Евролиге.

Ранее сообщалось, что УНИКС подписал баскетболиста сборной Греции.