УНИКС подписал баскетболиста сборной Греции

Бывший разыгрывающий «Олимпиакоса» Вангелис Мантзарис продолжит карьеру в казанском клубе УНИКС.

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с греческим защитником Вангелисом Мантзарисом. Договор с игроком подписан по схеме «1 + 1».

Мантзарис с 2011 года выступал за «Олимпиакос». В составе греческого клуба он дважды становился победителем Евролиги и выступал на матче звёзд местной лиги в 2014 году. Баскетболист покинул «Олимпиакос» после того, как команда была переведена во второй дивизион чемпионата Греции из-за конфликта руководства клуба и федерации.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса.