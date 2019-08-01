Надаль: Федерер превосходен во всех смыслах

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль отдал должное своему давнему сопернику швейцарцу Роджеру Федереру.
Надаль: Федерер превосходен во всех смыслах
  • © Juergen Hasenkopf
  • globallookpress.com

«Я восхищаюсь стилем Федерера. Думаю, кто со мной не согласен, просто не разбираются в теннисе. Даже если вы фанат другого игрока, нужно быть в состоянии признать превосходство Роджера, он превосходен во всех смыслах», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Испанский теннисист 17 раз побеждал на турнирах Большого шлема, в то время как швейцарец — 20.

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