Кафельников считает, что Шараповой трудно найти мотивацию

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников считает, что Марии Шараповой неинтересно просто вернуться в топ-10, ей необходима более высокая цель.

«Я не в курсе, что происходит внутри — в её команде и в её голове. В такие времена, как у Шараповой, самое тяжёлое — найти мотивацию. Что-то такое, что даст тебе силы продолжить тренировки по пять часов в день. Просто любовь к теннису здесь не поможет. Мария всё выиграла — была первой в мире, собрала «Большой шлем». Ей неинтересно просто вернуться в топ-10, здесь нужно что-то большее, например олимпийское золото», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

В настоящее время бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова занимает 81-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что Калинская обыграла Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне.