Гилерме: Россия — очень патриотичная страна

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Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме порассуждал на тему отношения к натурализованным футболистам в стране.
Гилерме: Россия — очень патриотичная страна
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Россия — очень патриотичная страна. Конечно, я поддерживаю мнение, что не нужно натурализовать игрока, который выступает здесь месяц или год. Но я живу в России уже 12 лет, планирую здесь остаться после завершения карьеры. Здесь учатся мои дети. Поэтому мой случай — другой», — заявил вратарь в интервью «Чемпионату».

Также Гилерме добавил, что на него оказывается намного больше давления потому, что он не русский.

Ранее сообщалось, что Гилерме признался, что получал предложение перейти в «Спартак».

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