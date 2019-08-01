Гилерме признался, что получал предложение перейти в «Спартак»

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал о том, насколько был близок к переходу в «Спартак».

«Это правда, у меня было предложение от «Спартака». Они отправляли его в клуб. Сложно сказать, готов был я его рассмотреть или нет, я уже 15 лет в «Локомотиве». Для меня это родная команда, «Спартак» — противник. «Локомотив» для меня — это семья. У меня очень хорошие отношения с людьми, которые работают здесь. Хочу играть в «Локо» до окончания карьеры, но не всё зависит от меня, это жизнь», — цитирует Гилерме «Чемпионат».

Также вратарь сборной России добавил, что не требовал от «Локомотива» €5 млн зарплаты.

Ранее Титов отреагировал на призывы вернуть Карреру в «Спартак».