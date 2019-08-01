Титов отреагировал на призывы вернуть Карреру в «Спартак»

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Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов считает, что возвращение итальянца Массимо Карреры на тренерский мостик не гарантирует улучшения игры красно-белых.
Титов отреагировал на призывы вернуть Карреру в «Спартак»
  • РИА Новости

«Почему тогда не сказать: «Давайте вернём Романцева, Ярцева»? Нельзя утверждать, что если у человека один раз получилось, то будет получаться всегда. Вся команда поменялась! Сегодня в составе — воспитанники и новички. Не факт, что у Массимо получилось бы добиться успехов с этим составом. Не забывайте, что и ассистенты у него были другими, сегодня их уже нет в «Спартаке». Это и Пилипчук, и Рианчо, и Хавьер, который сейчас в «Рубине», и другие. Мы не знаем, какой вклад в успех Карреры внесли эти специалисты. На мой взгляд, немалый», — цитирует Титова «Спорт-экспресс».

Итальянский специалист Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и выиграл с московским клубом титул чемпиона России в 2017-м.

Ранее Хёведес заявил, что хотел видеть Шюррле в «Локомотиве».

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