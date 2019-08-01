Эмери заявил, что «Арсенал» ещё не закрыл сделку по Пепе
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«Пепе сумел добиться прогресса в «Лилле». Мы хотим усилиться теми игроками, которые помогут нам и сделают нашу команду сильнее. У нас есть различные варианты. Пепе ещё не перешёл в «Арсенал», но мы над этим работаем», — приводит слова Эмери Goal.
В прошлом сезоне Пепе сыграл 38 матчей за «Лилль» в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач, став вторым бомбардиром Лиги 1.
Ранее президент «Лилля» заявил, что Пепе переходит в «Арсенал» за €80 млн.