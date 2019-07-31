Президент «Лилля» заявил, что Пепе переходит в «Арсенал» за €80 млн

Президент «Лилля» Жерар Лопез сообщил, что клуб согласовал продажу футболиста Николя Пепе в лондонский «Арсенал».

«Николя сделал выбор сам. Думаю, официально о переходе будет объявлено в ближайшие 24 часа. Сумма трансфера фиксированная — €80 млн», — цитирует Лопеза GFNF.

Также функционер добавил, что клуб мог получить ещё пять-шесть подобных предложений на своего игрока, однако по желанию футболиста «Лилль» был сфокусирован на переговорах с двумя клубами.

Ранее сообщалось, что Марио Манджукич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».