Тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе рассказал о работе в Узбекистане

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Тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в Узбекистане.
Тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе рассказал о работе в Узбекистане
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Живя в Узбекистане, открыл для себя много интересных и малоизвестных фактов об этой стране. О самом клубе я, разумеется, знал и до этого. С удивлением отметил, что в наших культурах очень много общего», — заявил он.

Отвечая на вопрос о давлении со стороны, Арвеладзе сказал, что нужно изначально объяснить, что главный тренер сам принимает решения и что футбол — такая же профессия, со своими нюансами.

Ранее экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с Nation News прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов, где соперником российской команды станет «Порту».

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