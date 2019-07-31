«Спартак» подписал контракт с Шюррле

Московский «Спартак» заключил контракт с немецким полузащитником дортмундской «Боруссии», чемпионом мира 2014 года Андре Шюррле.

О деталях контракта с Шюррле будет объявлено позднее.

28-летний Шюррле выступал за такие клубы, как немецкие «Майнц», «Байер», «Вольфсбург» и «Боруссия», а также английский «Челси». Последний сезон провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов.

Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном переходе Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в московский «Спартак».