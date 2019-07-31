Нигматуллин сравнил возможный переход Шюррле в «Спартак» с трансфером Фарфана в «Локомотив»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном переходе Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в московский «Спартак».

«Шюррле — квалифицированный игрок, игравший в серьёзных командах. Кто-то говорит, что он «сбитый лётчик», но Джефферсона Фарфана «Локомотив» брал в таком статусе, а он очень сильно помог в завоевании чемпионства», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Он отметил, что «Спартаку» нужно обновить состав, поскольку имеющиеся в команде игроки не показывают стабильную игру.

«Польза команде была несоизмерима с их большими зарплатами. «Спартаку» нужны футболисты, которые с первого дня начнут играть, без раскачки», — добавил бывший голкипер.

Шюррле является игроком «Боруссии» с 2016 года. Минувший сезон он провёл в аренде в английском «Фулхэме», за который сыграл 25 матчей и забил шесть мячей.

В разное время он также играл за «Майнц», «Вольфсбург», «Байер» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Шюррле успешно прошёл медобследование в «Спартаке».