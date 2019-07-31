Четыре футболистки сборной США номинированы на звание игрока года по версии ФИФА

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) огласила имена номинанток на звание лучшего игрока 2019 года.
Четыре футболистки сборной США номинированы на звание игрока года по версии ФИФА
  • Reuters

В список из 12 претенденток на награду вошли четыре представительницы сборной США, победившей на чемпионате мира среди женских команд: Джули Эртц, Роуз Лавель, Меган Рапино и Алекс Морган.

В число номинанток также попали Люси Бронз и Эллен Уайт (обе — Англия), Каролин Хансен и Ада Хегерберг (обе — Норвегия), Амандин Анри и Венди Ренар (обе — Франция), а также Саманта Керр (Австралия) и Вивианн Мидема (Голландия).

Церемония вручения наград ФИФА пройдёт 23 сентября в Милане.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино номинирован на звание тренера года по версии ФИФА.

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