Четыре футболистки сборной США номинированы на звание игрока года по версии ФИФА

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) огласила имена номинанток на звание лучшего игрока 2019 года.

В список из 12 претенденток на награду вошли четыре представительницы сборной США, победившей на чемпионате мира среди женских команд: Джули Эртц, Роуз Лавель, Меган Рапино и Алекс Морган.

В число номинанток также попали Люси Бронз и Эллен Уайт (обе — Англия), Каролин Хансен и Ада Хегерберг (обе — Норвегия), Амандин Анри и Венди Ренар (обе — Франция), а также Саманта Керр (Австралия) и Вивианн Мидема (Голландия).

Церемония вручения наград ФИФА пройдёт 23 сентября в Милане.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино номинирован на звание тренера года по версии ФИФА.