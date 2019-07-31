Почеттино номинирован на звание тренера года по версии ФИФА

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) огласила имена номинантов на звание лучшего тренера 2019 года.
Почеттино номинирован на звание тренера года по версии ФИФА
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В список номинантов вошли Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хааг («Аякс»), Тите (сборная Бразилии).

Церемония вручения наград ФИФА пройдёт 23 сентября в Милане.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА.

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