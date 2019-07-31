Воронин рассказал, что просил Самедова не спешить с решением о завершении карьеры

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Воронин прокомментировал решение своего бывшего одноклубника полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.
Воронин рассказал, что просил Самедова не спешить с решением о завершении карьеры
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы с Сашей постоянно на связи, общаемся чуть ли не через день-два. Я знал, что к этому идёт, но просил его не спешить с решением. Он же летом стал свободным агентом. Мало ли где его услуги понадобились бы — бывают травмы или ещё что, а Саша всё ещё в хорошей форме», — приводит слова Воронина «Советский спорт».

Он отметил, что такое решение далось 35-летнему Самедову нелегко.

«Он же не разлюбил футбол, способен играть на высоком уровне. Силы и здоровье позволяют. Вспомните, как он выглядел весной в «Крыльях Советов»! Ещё минимум сезон Саша точно мог бы выступать. Молодые на него равнялись бы», — добавил Воронин.

Самедов играл за «Динамо» с 2010 по 2012 год и записал в свой актив 10 забитых мячей и 19 голевых передач в 78 матчах за московский клуб.

Ранее Массимо Каррера заявил, что мог бы взять Самедова в свой тренерский штаб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить