Каррера заявил, что мог бы взять Самедова в свой тренерский штаб

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал завершение карьеры бывшего полузащитника команды Александра Самедова.
Каррера заявил, что мог бы взять Самедова в свой тренерский штаб
  • РИА Новости

«Самедов пользовался уважением в раздевалке. Он справлялся с ситуациями, не повышая голоса, вместо этого находя другое решение любой проблемы», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он подчеркнул, что футболист завершил отличную карьеру, хотя мог продолжить выступать и делиться опытом с молодыми футболистами. По мнению Карреры, Самедов был способен хорошо играть не только в российском, но и в итальянском чемпионате.

«Взял бы я его в свой тренерский штаб? Конечно, да, он был бы отличным помощником. Также я вижу его спортивным или генеральным директором», — сказал Каррера.

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году. В разное время он играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». В его активе титул чемпиона РПЛ, завоёванный со «Спартаком», а также победы в Кубке и Суперкубке России как в составе красно-белых, так и с «Локомотивом».

За сборную России, играть в которой он перестал после домашнего чемпионата мира 2018 года, Самедов провёл 53 матча и забил семь мячей.

Ранее «Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру Самедову.

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