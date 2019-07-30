«Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру Самедову

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Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к объявившему о завершении карьеры бывшему полузащитнику команды Александру Самедову.
«Спартак» пожелал удачи завершившему карьеру Самедову
  • РИА Новости

«Сегодня о завершении карьеры игрока объявил Александр Самедов. Всего Самедов провёл за «Спартак» 109 матчей, забил 15 мячей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Желаем Александру успехов во всех начинаниях», — написано в Twitter красно-белых.

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году. В разное время он играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». В его активе титул чемпиона РПЛ, завоёванный со «Спартаком», а также победы в Кубке и Суперкубке России как в составе красно-белых, так и с «Локомотивом».

За сборную России, играть в которой он перестал после домашнего чемпионата мира 2018 года, Самедов провёл 53 матча и забил семь мячей.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев выразил мнение, что Самедов смог бы выступать в Европе.

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