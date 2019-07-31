Спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Германии

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Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун прокомментировал выступление российского пилота Toro Rosso Даниила Квята занявшего третье место в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Спортивный директор «Формулы-1» похвалил Квята после Гран-при Германии
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Третье место Квята на болиде Toro Rosso сделало этот день ещё более особенным для Honda. И не придумаешь лучший для Квята способ отпраздновать рождение дочери, чем на подиуме. Так что в первую очередь я хочу поздравить Квята и его подругу Келли Пике», — приводит слова Брауна Motorsport.

Он отметил, что Квят в свои 25 лет уже перестал быть многообещающим молодым пилотом.

«У него были взлёты и падения с момента дебюта в «Формуле-1». Но он решил не сдаваться, работал над своими слабыми сторонами и заслужил право на второй шанс. Третий подиум в его карьере стал наградой Квяту за это прилежание», — добавил спортивный директор чемпионата.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что в Red Bull исключили замену Пьера Гасли на Квята до конца сезона.

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