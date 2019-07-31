Квят поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят поделился ожиданиями от 12-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
Квят поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии
  • © Jan Huebner/Krieger
  • globallookpress.com

«Мне нравится эта трасса, она интересная и необычная: много медленных поворотов. Поэтому её сравнивают с трассой в Монако, но без стен. В то же время там есть высокоскоростные участки, поэтому не совсем правильно называть трассу медленной», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.

Он отметил, что именно в Венгрии добился своего лучшего результата в карьере — занял второе место за рулём Red Bull в гонке 2015 года.

«Но это было уже очень давно. В последние годы для Toro Rosso гонки там получались довольно удачными. Будет важно найти правильный баланс. Надеюсь, что уикенд сложится хорошо», — добавил россиянин.

Гран-при Венгрии пройдёт со 2 по 4 августа. Эта гонка станет последней перед летним перерывом, который продлится четыре недели. В прошлом году победителем этапа стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что руководитель Toro Rosso похвалил Квята за третье место на Гран-при Германии.

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