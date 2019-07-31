Стал известен состав женской сборной России по волейболу на отборочный турнир к ОИ-2020

Всероссийская федерация волейбола объявила состав женской национальной команды на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В список из 14 спортсменок вошли Евгения Старцева, Татьяна Романова, Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Ирина Королёва, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова, Дарья Пилипенко и Алла Галкина.

Отборочный турнир пройдёт в Калининграде 2—4 августа. Соперницами россиянок станут команды Канады, Южной Кореи и Мексики. Путёвку на Игры получат победители своих групп.

Ранее Сергей Тетюхин назвал главных соперников мужской сборной России по волейболу в отборе к ОИ-2020.