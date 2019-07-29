Тетюхин назвал главных соперников сборной России по волейболу в отборе к ОИ-2020

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин назвал главных соперников национальной команды в квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Самый опасный соперник — сборная Ирана. Но с учётом того, что в последний месяц Куба усилилась тремя игроками очень приличного уровня, эта команда тоже считается одним из фаворитов турнира», — цитирует Тетюхина «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что россияне уверенно переиграют мексиканцев, но подчеркнул, что от подобных команд всегда можно ожидать сюрпризов.

«Думаю, что именно с Кубой и Ираном мы будем бороться за выход на Олимпиаду», — сказал Тетюхин.

Отборочный турнир к Олимпийским играм — 2020 пройдёт с 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками сборной России будут команды Ирана, Кубы и Мексики.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты уступили итальянцам в полуфинале молодёжного ЧМ.